Herido un joven tras circular a gran velocidad y destrozar su coche contra la entrada de un túnel en Tenerife

Un joven de 24 años de edad resultó herido de consideración durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un accidente de tráfico y destrozar su coche contra la entrada de un túnel en el sur de Tenerife.

El siniestro vial ocurrió a las 00:30 horas en el municipio de Guía de Isora y en el mismo sólo estuvo implicado dicho conductor, que es vecino de la localidad de Chío.

El suceso obligó a la intervención de diversos recursos, como los Bomberos Voluntarios de Guía de Isora, los Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Tejina, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local.

Desde Guía de Isora hacia Tejina

El joven circulaba al volante de un Opel Corsa desde el casco urbano de Guía de Isora hacia Tejina por la carretera general del Sur (TF-82).

Todo indica que conducía a una gran velocidad. En la curva a la derecha que se realiza sobre un puente antes de entrar en el túnel de Tejina, el hombre perdió el control de su vehículo.

Accidente Opel Corsa en el túnel de Tejina / El Día

Y fue a impactar contra la entrada del mencionado túnel por el margen izquierdo con el lateral del turismo. Debido a la violencia del impacto, el vehículo rebotó y quedó varios metros dentro de la citada infraestructura viaria.

Además, arrancó toda la parte lateral del conductor, según explicaron algunas personas, que avisaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Bomberos rescatan al joven

Los bomberos profesionales y los voluntarios se ocuparon de rescatar a la víctima, así como de asegurar el coche y evitar que sufriera un incendio.

Accidente Opel Corsa en Guía de Isora / El Día

El personal sanitario realizó la atención en el lugar del afectado y procedió a evacuarlo a un centro sanitario.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, junto con policías, regularon la circulación en la vía, a la vez que realizaron el informe oportuno por el accidente.

Noticias relacionadas

Y los guardias civiles de Seguridad Ciudadana colaboraron con el resto de los recursos presentes en el lugar de los hechos.