Dos profesores, detenidos en la operación Curricán contra la pornografía infantil en Gran Canaria y El Hierro

La Policía Canaria ha desmantelado esta semana en Gran Canaria y El Hierro una presunta trama dedicada a la pornografía infantil con treinta detenidos. De los arrestados, dos son profesores. Uno ejercía hasta ahora en un colegio público del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria; el otro daba clases en un ciclo formativo en El Hierro.

Los dos, en contacto permanente con menores en su día a día, fueron detenidos el lunes y el martes por su presunta implicación en la organización acusada de delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y tráfico de drogas.

El docente de Las Palmas de Gran Canaria ocupaba, en la actualidad, el cargo de secretario del centro y pasaba en septiembre al puesto de director. Antes del arresto, se encontraba de baja laboral. El otro, arrestado en Valverde, daba clases a adolescentes de entre 16 y 17 años.

Los datos de la operación Curricán, que sigue abierta y bajo secreto de sumario, son los mayores hasta la fecha en cuanto a arrestos ejecutados solamente en Canarias por pornografía infantil. Treinta detenidos –ahora en libertad provisional– y otros tantos registros en dos Islas en una investigación que tiene su origen en el hallazgo de una página web en la que presuntamente se almacenaban y distribuían imágenes sexuales de menores. A ella, los arrestados accedían con un nombre de usuario específico y una contraseña. Las pesquisas tratan de aclarar si entre esas imágenes también hay contenido de abuso sexual a menores.

Ordenadores, móviles y tarjetas

Los agentes actuaron a principios de esta semana de manera totalmente coordinada y simultánea, cuando todavía no había amanecido, para ejecutar las entradas y registros autorizados por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo era evitar la destrucción de pruebas e incautar el máximo material posible.

En los domicilios –y en algunos de los trabajos de los implicados– se llevaron teléfonos móviles, ordenadores y tarjetas de memoria cuyo contenido debe ser analizado para revelar hasta dónde llegan los tentáculos de la trama y el número de víctimas. Los registros y detenciones se hicieron en Las Palmas de Gran Canaria, donde entraron en 14 viviendas; Arucas (4), Santa Lucía de Tirajana (3), Santa Brígida y Telde (2), y San Bartolomé de Tirajana, Teror, Mogán e Ingenio (1), además de Valverde.

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Hasta conocer el contenido de lo intervenido, el grado de implicación de cada uno y en función del avance de la investigación, los detenidos han quedado en libertad provisional.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas