Un hombre resulta herido al caer por un barranco en Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 51 años resultó herido moderado sobre las 00.00 horas de este sábado al caer por un barranco en la calle Francisco Guerrero Cazorla del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, Bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron al afectado y lo evacuaron al afectado hasta los recursos sanitarios.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió entonces al varón de diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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Por su parte, efectivos de Policía Nacional y de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife colaboraron en el dispositivo desplegado.