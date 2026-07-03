Los dos acusados de matar a un hombre en el centro comercial de Puerto Rico, Gran Canaria, ingresan en prisión

Los dos acusados de matar a un hombre en el centro comercial de Puerto Rico (Mogán) la mañana del domingo han ingresado este jueves en la cárcel. La jueza al frente de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana acordó para ambos la prisión provisional, comunicada y sin fianza investigados como presuntos autores de homicidio o asesinato, una calificación que determinará el avance de la investigación.

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo. En la planta alta del centro comercial se produjo una pelea entre los tres implicados —los dos acusados, amigos entre sí, y la víctima— después de que el ahora fallecido, presuntamente, intentara robarle a uno la cartera. Durante la trifulca, la víctima recibió múltiples golpes y cayó por las escaleras.

Tras la primera llamada de alerta de testigos que localizaron al afectado, de 36 años, malherido a los pies de la escalera, a la zona se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Local de Mogán; la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

En un primer momento, la víctima se negó a ser atendida, pero lograron convencerla por las graves lesiones que presentaba. Los sanitarios la estabilizaron y trasladaron grave al centro de salud, donde falleció instantes después.

Los hechos se investigaron como una caída, pero todo cambió tras la toma de declaración de testigos y, sobre todo, el visionado de las cámaras de seguridad de las galerías comerciales, que captaron la pelea. En las imágenes se observa la discusión entre los tres individuos y los golpes, con puñetazos, patadas y pisotones en el torso y la cabeza, incluso cuando la víctima ya estaba en el suelo. La investigación debe esclarecer si fueron los golpes los que le provocaron el fallecimiento.

Tras la paliza, los ahora encarcelados abandonaron el centro comercial. Ambos pasaban el fin de semana en unos apartamentos de Puerto Rico y, uno de ellos, tras el suceso regresó a Tenerife, donde reside. Gracias a las imágenes, los agentes de la Guardia Civil pudieron identificarlos y, menos de 24 horas después, detenerlos. Uno de ellos cayó en Gran Canaria; el otro, en el municipio tinerfeño de Arona.

El fallecido, de 36 años, nacionalidad marroquí y con antecedentes, era un asiduo al centro comercial de Puerto Rico, donde ya había tenido problemas con otros turistas. Hace menos de dos semanas, lesionó con un cuchillo en un brazo a un hombre. La víctima, que sufrió un corte en un brazo, no quiso denunciar la agresión, según ha podido saber este diario.

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Un par de días después de este incidente, los agentes de la Policía Local de Mogán lo detuvieron por agredir a un taxista en Arguineguín. Ocurrió la madrugada del 20 de junio, cuando el individuo lanzó una botella de agua y golpeó en el pecho al conductor. Luego, le dio un puñetazo que provocó su caída al suelo. El agredido tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para su valoración médica.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas