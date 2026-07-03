Incendio de rastrojos en las proximidades del Hospital del Tórax
El fuego ya está controlado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Santa Cruz de Tenerife
Un incendio de vegetación y rastrojos en las proximidades del Hospital de Ofra (conocido como el Hospital del Tórax) ha llamado la atención durante las primeras horas de la tarde de este viernes.
El fuego se originó en una ladera cercana al complejo deportivo de El Mundialito, en Ofra.
En el incendio intervienen bomberos del Consorcio de Tenerife, así como policías locales de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. El fuego ya está controlado, aunque no extinguido.
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Una mujer herida al sufrir mordeduras de dos perros potencialmente peligrosos en Tenerife
- Guía de Isora registra dos terremotos en poco más de una hora durante la mañana de este jueves en Tenerife
- Cancelado el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest de Tenerife
- El choque entre Canarias y Estado por la vigilancia volcánica paraliza la puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología
- La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite
- El guachinche de Tenerife elegido por Pedro Rodríguez para disfrutar de la auténtica cocina canaria
- Luz verde a la peatonalización del entorno del Mercado de Santa Cruz de Tenerife