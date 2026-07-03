Incendio de rastrojos en las proximidades del Hospital del Tórax

Un incendio de vegetación y rastrojos en las proximidades del Hospital de Ofra (conocido como el Hospital del Tórax) ha llamado la atención durante las primeras horas de la tarde de este viernes.

El fuego se originó en una ladera cercana al complejo deportivo de El Mundialito, en Ofra.

En el incendio intervienen bomberos del Consorcio de Tenerife, así como policías locales de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. El fuego ya está controlado, aunque no extinguido.