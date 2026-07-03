La Guardia Civil interviene en Gran Canaria más de 1.200 equipaciones deportivas falsificadas del Mundial de Fútbol 2026

La Guardia Civil ha retirado del mercado 1.269 equipaciones deportivas falsificadas relacionadas con las selecciones nacionales que disputan el Mundial de Fútbol de 2026 en dos actuaciones desarrolladas en los municipios grancanarios de Ingenio y Telde. La mercancía intervenida tiene un valor estimado superior a 97.000 euros y las diligencias ya han sido remitidas al juzgado competente.

La operación fue llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Vecindario, dentro de las actuaciones habituales para combatir los delitos contra la propiedad industrial y evitar la comercialización de productos falsificados.

Inicio de la investigación

Las actuaciones se iniciaron después de que un representante autorizado de una entidad deportiva presentara una denuncia alertando de la posible venta de equipaciones que reproducían de forma ilegal marcas y distintivos protegidos.

A partir de esa información, los agentes comenzaron diversas comprobaciones para localizar los puntos de venta y verificar si los artículos que se ofrecían al público eran auténticos o vulneraban los derechos de propiedad industrial.

Las pesquisas permitieron identificar varios establecimientos donde presuntamente se estaban comercializando prendas falsificadas relacionadas con algunas de las selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo de fútbol.

La Guardia Civil interviene más de 1.200 prendas deportivas falsificadas vinculadas al Mundial 2026 / Guardia Civil

Más de 500 prendas intervenidas en un comercio de Ingenio

La primera actuación tuvo lugar el 18 de junio en un establecimiento comercial situado en Carrizal, en el municipio de Ingenio.

Durante la inspección, los agentes localizaron 529 prendas deportivas, entre camisetas y pantalones, que reproducían de manera ilícita equipaciones de distintas selecciones nacionales.

El valor estimado de esta primera mercancía asciende a 36.500 euros, según los cálculos realizados por la Guardia Civil.

Como consecuencia de la intervención, el responsable del establecimiento fue investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, mientras que todas las prendas quedaron retiradas de la venta y a disposición de la autoridad judicial.

Una segunda intervención en un mercadillo de Telde

Las investigaciones continuaron durante los días posteriores y condujeron a los agentes hasta un segundo punto de venta ubicado en un espacio de venta ambulante del municipio de Telde.

En esta nueva actuación, desarrollada el 21 de junio, fueron intervenidas 740 equipaciones deportivas falsificadas, cuyo valor estimado alcanza los 61.375 euros.

Con esta segunda operación, la Guardia Civil elevó a 1.269 el número total de prendas retiradas del mercado en apenas unos días.

Prendas deportivas falsificadas requisadas por la Guardia Civil en Gran Canaria. / Guardia Civil

Equipaciones de varias selecciones participantes en el Mundial

Entre los productos incautados figuraban equipaciones completas de algunas de las selecciones con mayor seguimiento internacional, como España, Alemania, Argentina, Inglaterra y Portugal, además de otras combinados nacionales que participarán en el Mundial de Fútbol de 2026.

La Guardia Civil destaca que este tipo de productos suelen experimentar un aumento de la demanda conforme se acercan grandes competiciones deportivas. Esa circunstancia, explican, puede ser aprovechada por redes o vendedores para introducir en el mercado artículos que imitan de forma ilegal productos oficiales protegidos por derechos de propiedad industrial.

La comercialización de este tipo de mercancías no solo perjudica a los titulares de las marcas registradas, sino que también puede afectar a los consumidores, que adquieren productos sin las garantías de calidad y autenticidad que ofrecen los fabricantes autorizados.

La mercancía supera los 97.000 euros de valor

En conjunto, las dos actuaciones permitieron retirar del mercado prendas deportivas con un valor estimado superior a los 97.000 euros.

Las diligencias instruidas por los agentes han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Telde, que continuará con la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar las posibles responsabilidades derivadas de este caso.

La actuación se enmarca dentro del trabajo que desarrolla la Guardia Civil para perseguir los delitos relacionados con la propiedad industrial, una actividad orientada tanto a proteger los derechos de las empresas y entidades titulares de las marcas como a evitar que los consumidores sean engañados mediante la venta de productos falsificados.

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Las autoridades recuerdan que la distribución y comercialización de artículos que reproducen de forma ilícita marcas registradas puede constituir un delito tipificado en el Código Penal, además de generar importantes perjuicios económicos para las empresas afectadas y fomentar la economía sumergida.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas