La Guardia Civil detiene a un hombre por tráfico de drogas en La Palma
La Guardia Civil intervino cocaína, MDMA, una balanza de precisión y 770 euros tras una investigación iniciada por la colaboración ciudadana en Breña Alta
Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido en La Palma como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
La actuación fue realizada por agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Santa Cruz de La Palma en el municipio de Breña Alta.
La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana. Según la Guardia Civil, los agentes recibieron información sobre la presencia habitual de posibles consumidores de sustancias estupefacientes en una zona concreta del municipio.
Vigilancia en la zona
Tras recibir esos datos, la Guardia Civil estableció vigilancias en el entorno señalado. Durante la madrugada, los agentes interceptaron un vehículo y registraron a su conductor.
En la intervención localizaron 28,5 gramos de cocaína, una balanza de precisión y 770 euros en billetes de distinto valor.
A raíz de estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Registro en un establecimiento
Después de la detención, los agentes realizaron un registro en un establecimiento comercial propiedad del detenido.
En esta actuación participó un equipo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, especializado en la detección de sustancias estupefacientes.
Durante el registro se localizaron 29,9 gramos de MDMA, que según la Guardia Civil estaban preparados y dispuestos para su venta.
Ingreso en prisión
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Santa Cruz de La Palma, junto con las diligencias practicadas.
El juzgado decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.
La investigación continúa bajo supervisión judicial y el detenido mantiene la condición de presunto autor mientras no exista una sentencia firme.
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Una mujer herida al sufrir mordeduras de dos perros potencialmente peligrosos en Tenerife
- Guía de Isora registra dos terremotos en poco más de una hora durante la mañana de este jueves en Tenerife
- Cancelado el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest de Tenerife
- El choque entre Canarias y Estado por la vigilancia volcánica paraliza la puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología
- La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite
- El guachinche de Tenerife elegido por Pedro Rodríguez para disfrutar de la auténtica cocina canaria
- Luz verde a la peatonalización del entorno del Mercado de Santa Cruz de Tenerife