La Guardia Civil detiene a un hombre por tráfico de drogas en La Palma

Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido en La Palma como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación fue realizada por agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Santa Cruz de La Palma en el municipio de Breña Alta.

La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana. Según la Guardia Civil, los agentes recibieron información sobre la presencia habitual de posibles consumidores de sustancias estupefacientes en una zona concreta del municipio.

Vigilancia en la zona

Tras recibir esos datos, la Guardia Civil estableció vigilancias en el entorno señalado. Durante la madrugada, los agentes interceptaron un vehículo y registraron a su conductor.

En la intervención localizaron 28,5 gramos de cocaína, una balanza de precisión y 770 euros en billetes de distinto valor.

A raíz de estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Registro en un establecimiento

Después de la detención, los agentes realizaron un registro en un establecimiento comercial propiedad del detenido.

En esta actuación participó un equipo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

Durante el registro se localizaron 29,9 gramos de MDMA, que según la Guardia Civil estaban preparados y dispuestos para su venta.

Ingreso en prisión

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Santa Cruz de La Palma, junto con las diligencias practicadas.

El juzgado decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.

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La investigación continúa bajo supervisión judicial y el detenido mantiene la condición de presunto autor mientras no exista una sentencia firme.