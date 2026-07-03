La Policía Local y la Guardia Civil de Tías frustran un robo con alunizaje en una joyería en Lanzarote

La rápida actuación conjunta de la Policía Local de Tías y la Guardia Civil permitió frustrar durante la madrugada de este jueves un robo mediante el conocido método del alunizaje en un establecimiento comercial situado en la Avenida de Las Playas, en Puerto del Carmen, uno de los principales núcleos turísticos de Lanzarote.

La intervención policial concluyó con la detención de dos personas, sorprendidas presuntamente cuando intentaban acceder al interior del local utilizando un vehículo para derribar la entrada del negocio, ha informado el Ayuntamiento de Tías. Aunque el robo no llegó a consumarse, el impacto provocó importantes daños materiales en el establecimiento.

Las diligencias practicadas por los agentes, junto con los dos detenidos, ya han sido remitidas a la autoridad judicial, que continuará con la investigación para esclarecer los hechos.

Los agentes sorprendieron a los presuntos autores durante el intento de robo

Según ha informado el Ayuntamiento de Tías, los hechos ocurrieron durante la madrugada mientras efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil realizaban las habituales labores de vigilancia y seguridad ciudadana en el municipio.

Durante el servicio, los agentes detectaron cómo dos personas presuntamente utilizaban un vehículo para embestir el acceso de un establecimiento comercial ubicado en la Avenida de Las Playas. El objetivo, de acuerdo con la información facilitada, era abrir una vía de entrada al local para acceder rápidamente a su interior.

Alunizaje, en la madrugada de este jueves, 2 de julio, en una joyería de la zona turística de Puerto del Carmen, en Lanzarote / P. L. T.

Al ser sorprendidos en plena actuación, se activó de inmediato un dispositivo policial que permitió interceptar a los sospechosos y proceder a su detención antes de que pudieran abandonar el lugar.

La intervención evitó que el robo llegara a completarse, aunque el establecimiento sufrió daños de consideración como consecuencia del impacto del vehículo contra la fachada.

Segundo intento de alunizaje registrado en el municipio

La actuación adquiere una relevancia especial porque se trata del segundo intento de robo mediante el método del alunizaje registrado recientemente en el municipio de Tías.

Ante este tipo de hechos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habían intensificado durante las últimas semanas las tareas de prevención, vigilancia e investigación con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas comerciales y turísticas.

La detención de los presuntos autores supone un nuevo resultado de ese dispositivo preventivo desarrollado de forma coordinada entre ambos cuerpos policiales.

Colaboración entre Policía Local y Guardia Civil

Desde el Ayuntamiento destacan que la operación ha sido posible gracias a la colaboración existente entre la Policía Local de Tías y la Guardia Civil, que trabajan de manera conjunta en el marco del convenio de colaboración impulsado por el Ministerio del Interior.

Este acuerdo tiene como finalidad mejorar la coordinación operativa entre ambos cuerpos, reforzar la seguridad ciudadana y aumentar la presencia policial en aquellos puntos del municipio que registran una mayor afluencia de vecinos y visitantes.

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La cooperación entre ambas instituciones permite compartir información, coordinar dispositivos de vigilancia y ofrecer una respuesta más rápida ante situaciones delictivas como la ocurrida esta madrugada.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas