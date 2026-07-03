Detenido un hombre por la venta de drogas en La Palma
La Guardia Civil intervino cocaína, MDMA y elementos habituales para la distribución de estas sustancias
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas en La Palma.
El servicio fue desarrollado por profesionales de la Compañía de Santa Cruz de La Palma.
Estos funcionarios tuvieron conocimiento, a través de ciertas informaciones procedentes de la colaboración ciudadana, de la presencia constante de posibles consumidores de sustancias estupefacientes en una zona concreta perteneciente al término municipal de Breña Alta.
Vigilancias
Con el objetivo de realizar las comprobaciones oportunas, se establecieron vigilancias en el lugar. En horas de madrugada, los agentes interceptaron un vehículo e intervinieron a su conductor 28,5 gramos de cocaína, una balanza de precisión y 770 euros en billetes de diferente valor, motivo por el cual se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Con posterioridad se realizó un registro en un establecimiento comercial propiedad del acusado, en el que, con el apoyo de un equipo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, especialista en detectar sustancias estupefacientes, lograron localizar e intervenir 29,9 gramos de MDMA preparados y dispuestos para su venta.
El apresado, junto con las diligencias practicadas, fue presentado ante la autoridad judicial competente de Santa Cruz de La Palma, que decretó su inmediato ingreso en prisión provisional.
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Una mujer herida al sufrir mordeduras de dos perros potencialmente peligrosos en Tenerife
- Guía de Isora registra dos terremotos en poco más de una hora durante la mañana de este jueves en Tenerife
- Cancelado el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest de Tenerife
- El choque entre Canarias y Estado por la vigilancia volcánica paraliza la puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología
- La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite
- El guachinche de Tenerife elegido por Pedro Rodríguez para disfrutar de la auténtica cocina canaria
- Luz verde a la peatonalización del entorno del Mercado de Santa Cruz de Tenerife