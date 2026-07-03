Detenido un hombre por la venta de drogas en La Palma

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas en La Palma.

El servicio fue desarrollado por profesionales de la Compañía de Santa Cruz de La Palma.

Estos funcionarios tuvieron conocimiento, a través de ciertas informaciones procedentes de la colaboración ciudadana, de la presencia constante de posibles consumidores de sustancias estupefacientes en una zona concreta perteneciente al término municipal de Breña Alta.

Vigilancias

Con el objetivo de realizar las comprobaciones oportunas, se establecieron vigilancias en el lugar. En horas de madrugada, los agentes interceptaron un vehículo e intervinieron a su conductor 28,5 gramos de cocaína, una balanza de precisión y 770 euros en billetes de diferente valor, motivo por el cual se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Con posterioridad se realizó un registro en un establecimiento comercial propiedad del acusado, en el que, con el apoyo de un equipo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, especialista en detectar sustancias estupefacientes, lograron localizar e intervenir 29,9 gramos de MDMA preparados y dispuestos para su venta.

El apresado, junto con las diligencias practicadas, fue presentado ante la autoridad judicial competente de Santa Cruz de La Palma, que decretó su inmediato ingreso en prisión provisional.