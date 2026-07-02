Una mujer herida al sufrir mordeduras de dos perros potencialmente peligrosos en Tenerife
Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves y la víctima fue ingresada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria
Una mujer de avanzada edad resultó herida después de sufrir mordeduras de dos perros potencialmente peligrosos en el Sur de Tenerife.
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves y la víctima tuvo que ser ingresada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).
La víctima sufrió lesiones de carácter moderado, según los datos que han trascendido, pero el personal sanitario extremó las precauciones por su edad.
De 80 años
La persona afectada, de unos 80 años de edad, se hallaba en las proximidades de su domicilio en el municipio de Guía de Isora.
Pasadas las 8:15 horas, la octogenaria se encontraba en las proximidades de su domicilio, en la carretera TF-38, que permite el acceso al Parque Nacional del Teide desde la localidad de Chío.
Dos perros de raza potencialmente peligrosa atacaron a la mujer por circunstancias que investigan las fuerzas de seguridad.
La propietaria
Una de las hipótesis es que los canes se escaparon de una finca situada en las proximidades de un restaurante ubicado en dicha vía.
Una de las personas consultadas comentó que los animales son propiedad de una mujer, de origen extranjero, que en el momento de los hechos se hallaba de viaje en un país europeo.
Esa ciudadana reside en una vivienda de alquiler y posee varios perros potencialmente peligrosos.
Supuestamente, no es la primera vez que se presentan denuncias por las acciones de canes que tienen su domicilio en dicha casa alquilada.
Dispositivo
A las 8:27 horas, la sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta por el suceso y activó a diversos recursos para que acudieran al lugar. Entre otros se desplazaron agentes de la Policía Local de Guía de Isora y una ambulancia.
En un primer momento, la víctima fue llevada a Urgencias del Hospital del Sur, en El Mojón. Sin embargo, ante la entidad de las lesiones y la edad de la perjudicada, se consideró oportuno su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
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