Dos heridos tras una colisión múltiple en Tenerife

Una mujer de 28 años y un hombre de 39 han resultado heridos este jueves tras una colisión entre tres vehículos en la TF-245, en el municipio de Arafo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:40 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos de Tenerife liberaron del interior del vehículo a la mujer afectada. Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a los dos afectados, que presentaron traumatismos y contusiones de carácter moderado. Finalmente, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.