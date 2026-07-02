Dos detenidos acusados de cuatro atracos en estaciones de servicio del sur de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación de Granadilla de Abona, en el marco de la operación Classic-Tf, detuvo a dos vecinos de la localidad de Güímar como presuntos autores de cuatro delitos de robo con violencia y cinco delitos de sustracción de vehículos.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, tras detectar los agentes una serie de robos con violencia cometidos con el mismo procedimiento en estaciones de servicio de las localidades de San Isidro y El Médano.

Modus operandi .

Una vez seleccionados los establecimientos objeto de los robos, los ahora detenidos actuaban de forma organizada y utilizando vehículos de alquiler previamente sustraídos, dificultando así su identificación.

Accedían violentamente, ocultando sus caras con diversas prendas y amenazando a los empleados. Además, portaban y exhibían cuchillos y barras de hierro, consiguiendo así apoderarse del dinero en efectivo existente en las cajas registradoras.

Cabe destacar que los datos aportados por la colaboración ciudadana han sido muy importantes, ya que una vez relacionados con los resultados obtenidos por los agentes durante las gestiones realizadas en la investigación, se ha conseguido identificar, localizar y detener a los presuntos autores.

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Alarma social

Gracias al esclarecimiento de estos graves hechos delictivos y a la detención de sus acusados, la Guardia Civil ha logrado poner fin a una sucesión de robos que había generado una notable alarma social entre vecinos del sur de Tenerife.