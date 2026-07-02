Detenido un hombre en Santa Cruz de Tenerife al ser pillado con hachís, marihuana y medicamentos en su coche
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife localizó las sustancias en una mochila dentro del vehículo durante un dispositivo preventivo con apoyo de la Unidad Canina.
Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la noche del miércoles, 1 de julio, a un hombre de 49 años durante un control preventivo realizado en la calle Salamanca, en la capital tinerfeña. El arrestado conducía un turismo en cuyo interior los agentes localizaron 99 gramos de hachís, además de marihuana y medicamentos, según la información facilitada por el cuerpo policial.
La intervención se produjo en el marco de un Dispositivo Estático de Control (DEC) incluido en las actuaciones preventivas habituales de la Policía Local en esta zona de Santa Cruz. Estos controles se han reforzado a raíz de las quejas trasladadas por vecinos y comerciantes, que han pedido mayor presencia policial para evitar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en la vía pública.
El hombre detenido fue identificado con las iniciales J.A.C.C. En el vehículo, un Seat Ibiza blanco, viajaba también otro varón como acompañante. Tras la intervención, el conductor fue trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial. El turismo fue retirado al depósito municipal de vehículos.
La Unidad Canina detectó una mochila en el interior del coche
El control tuvo lugar sobre las 21.00 horas, cuando los agentes dieron el alto al vehículo que circulaba por la calle Salamanca. Una vez identificados los dos ocupantes y comprobada la documentación del coche, intervinieron efectivos de la Unidad Canina de la Policía Local santacrucera.
Durante la inspección, el perro policial marcó una mochila por la posible presencia de sustancias estupefacientes. Tras ese aviso, un agente revisó el interior de la bolsa y encontró el hachís, la marihuana y los medicamentos intervenidos.
Según la versión policial, el conductor reconoció que las sustancias eran de su propiedad. A partir de ese momento, los agentes procedieron a su detención y completaron las diligencias correspondientes.
Un dispositivo preventivo solicitado por vecinos y comerciantes
La actuación forma parte de los servicios programados por la Policía Local para prevenir conductas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos. La calle Salamanca y su entorno han sido objeto de requerimientos vecinales y comerciales, según la información municipal, para reforzar la vigilancia y mejorar la convivencia en la zona.
La Policía Local de Santa Cruz cuenta con unidades de seguridad ciudadana y tráfico, además de presencia móvil en distintos puntos del municipio, según recoge la información oficial del Ayuntamiento capitalino. El directorio municipal también señala el 092 como teléfono de contacto de la Policía Local en Santa Cruz de Tenerife.
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