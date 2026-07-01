Los narcos detenidos en el sur de Tenerife llamaron al 1-1-2 al verse perseguidos: era la Guardia Civil

Los tres detenidos en la noche del pasado lunes cuando transportaban media tonelada de hachís en un furgón por el Sur de Tenerife llamaron a la sala operativa del 1-1-2 en el momento en que se sintieron perseguidos por un coche.

En realidad, dicho automóvil que les seguía los movimientos era un vehículo camuflado de los investigadores de la Guardia Civil que habían sacado las armas reglamentarias para que los ocupantes del furgón detuvieran su marcha en la zona de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona.

Pero todo indica que los hombres, ahora investigados por un delito de tráfico de drogas, pensaban que iban a ser víctimas de un vuelco (robo, en el argot delincuencial) de los centenares de kilos de la sustancia estupefaciente que transportaban por parte de otro grupo de narcotraficantes.

Activación de recursos

Los hechos ocurrieron en la tarde-noche del pasado lunes y desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) se movilizó a policías locales y guardias civiles de uniforme para que trataran de saber qué ocurría con una persecución que se desarrollaba en la zona de Las Chafiras.

Los citados agentes acudieron al punto que se les indicó y comprobaron que, en realidad, se trataba de una operación del Instituto Armado, que se saldó con la intervención de más de 500 kilos de hachís.

Los hombres apresados son un ciudadano español, otro con nacionalidad hispano-marroquí y un tercero de origen marroquí, según explicaron las fuentes consultadas.

ECO

La investigación que acabó con la captura de dichas personas fue iniciada por integrantes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) con base en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

Dichos funcionarios también activaron a profesionales de la Patrulla Rural de la Compañía (PRC) de Playa de las Américas para que realizaran las tareas de vigilancia y seguridad en la intervención.

Los fardos de hachís encontrados en el furgón fueron trasladados hasta las dependencias del puesto principal de Granadilla de Abona, al igual que los tres apresados.

Noticias relacionadas

Los ahora acusados pasarán a disposición de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granadilla, que se encuentra en funciones de Guardia estos días.