Una mujer de 76 años, herida al ser atropellada en Tenerife
Los hechos ocurrieron en Puerto de la Cruz
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Una mujer de 76 años ha resultado herida de carácter moderado tras ser atropellada este miércoles, 1 de julio, en la calle Luis de la Cruz, en el municipio de Puerto de la Cruz.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron poco antes de las 11:30 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo de carácter moderado en miembro inferior, por lo que fue trasladada a Hospiten Bellevue.
Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias oportunas.
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