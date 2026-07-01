Una mujer de 76 años, herida al ser atropellada en Tenerife

Una mujer de 76 años ha resultado herida de carácter moderado tras ser atropellada este miércoles, 1 de julio, en la calle Luis de la Cruz, en el municipio de Puerto de la Cruz.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron poco antes de las 11:30 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo de carácter moderado en miembro inferior, por lo que fue trasladada a Hospiten Bellevue.

Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias oportunas.