Una menor herida moderada tras ser atropellada por un turismo en la zona de Gracia, en La Laguna

Una menor de edad ha resultado herida en la mañana de este miércoles 1 de julio tras ser atropellada por un turismo en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El accidente de tráfico se produjo en la calle Juan Pedro García, ubicada en la zona de Gracia.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso de alerta se registró en la sala operativa a las 11:23 horas. La llamada solicitaba asistencia médica urgente para una peatón que había sufrido un impacto por parte de un vehículo. De inmediato, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Asistencia médica y traslado

Hasta el lugar del atropello se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario se encargó de valorar y estabilizar a la víctima en el punto del incidente:

La afectada: Una joven de 16 años de edad que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

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Una vez atendida a pie de calle, la menor fue evacuada en la ambulancia del SUC hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias (HUC) para recibir una atención médica especializada. Por su parte, los agentes de la Policía Local de La Laguna aseguraron la zona del accidente, regularon el tráfico rodado y procedieron a realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del atropello.