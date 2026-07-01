Maltrato animal en Tenerife: detenido un vecino de Granadilla tras localizarse en su finca 49 perros en graves condiciones de abandono

Agentes de la Guardia de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Compañía de Playa de Las Américas, con la colaboración de Guardas Rurales de la Gestión Cinegética de Tenerife, han detenido a un vecino de Granadilla de Abona como presunto autor de un delito de maltrato animal.

La investigación se inició tras la información facilitada por los Guardas Rurales sobre la existencia de un elevado número de perros que podrían encontrarse en condiciones inadecuadas en una parcela rústica del municipio, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Durante la inspección, los agentes localizaron 49 perros de caza distribuidos en tres zonas de la finca con importantes deficiencias higiénicos-sanitarias, acumulación de excrementos y falta de refugios adecuados. Se verificó que únicamente 19 perros disponían de cartilla sanitaria y estaban identificados mediante microchip.

Desnutrición severa

La inspección contó con la colaboración de una veterinaria, quien constató que varios animales presentaban una condición corporal claramente disminuida, incluyendo casos compatibles con desnutrición severa, atribuibles a un aporte alimenticio insuficiente mantenido en el tiempo o un acceso desigual al alimento.

Parte de los animales encontrados en mal estado en una finca de Tenerife. / Guardia Civil

Durante la inspección del resto de la finca, los agentes localizaron un antiguo tanque de agua utilizado para el entrenamiento de perros de caza, varios montículos de "molleros" y una cavidad con una importante cantidad de restos óseos de animales calcinados.

Ante los hechos relatados, la Guardia Civil detuvo al propietario de los animales como presunto autor de un delito de maltrato animal y que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.