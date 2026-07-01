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Herido un motorista tras una salida de vía en Tenerife

El afectado sufrió diversos traumatismos de carácter moderado

Sala operativa del Cecoes.

Sala operativa del Cecoes. / 112 Canarias

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha resultado herido este miércoles, 1 de julio, en una salida de vía en Tenerife mientras circulaba en moto.

Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, ocurrieron a las 08:30 horas en el Camino Real el Toscal, de La Laguna.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y trasladó al afectado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, al presentar diversos traumatismos de carácter moderado.

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Efectivos

Además de los efectivos sanitarios, en el dispositivo desplegado también participaron Bomberos de Tenerife, que colaboraron asegurando la zona y la Policía Local, que realizó las diligencias correspondientes.

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