Herido un motorista tras una salida de vía en Tenerife
El afectado sufrió diversos traumatismos de carácter moderado
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Un hombre ha resultado herido este miércoles, 1 de julio, en una salida de vía en Tenerife mientras circulaba en moto.
Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, ocurrieron a las 08:30 horas en el Camino Real el Toscal, de La Laguna.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y trasladó al afectado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, al presentar diversos traumatismos de carácter moderado.
Efectivos
Además de los efectivos sanitarios, en el dispositivo desplegado también participaron Bomberos de Tenerife, que colaboraron asegurando la zona y la Policía Local, que realizó las diligencias correspondientes.
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