Detenido por agredir a menores por pasar delante de su chabola en un espacio público en el Sur de Tenerife
La Policía Nacional arresta a un hombre que presuntamente tiró a un niño contra unas piedras y le fracturó el codo derecho
Policías nacionales detuvieron a un hombre, de nacionalidad alemana, como presunto autor de un delito de lesiones en el sur de Tenerife.
El arresto se produjo después de que supuestamente agrediera a dos menores que pasaron delante de la chabola que posee en un espacio público en Costa Adeje y que no le habían hecho nada para que tuviera una reacción violenta, según el padre de una víctima.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo cerca de Pueblo Canario y la playa del Bobo. En los últimos años, el ciudadano germano ha creado junto al cantil una infravivienda y ha acumulado enseres a su alrededor.
De pescar
A las 16:00 horas del pasado 28 de junio, seis menores regresaban de pescar y bañarse en la escollera de la playa del Bobo. Los cuatro primeros pasaron sin problema alguno.
Sin embargo, a uno de ellos, de 13 años y vecino de Tabaiba (El Rosario), presuntamente le pegó dos golpes en la cara. Y a otro, también de 13 años y que reside en Añaza (Santa Cruz de Tenerife), lo empujó contra unas piedras.
Y, como consecuencia, el niño sufrió una fractura en su codo derecho.
Parte de lesiones
Los padres activaron a la Policía Nacional. Pero, como los agentes no tenían constancia de la gravedad del hecho, no pudieron hacer nada entonces.
El progenitor del adolescente con la lesión en el brazo acudió al Hospital del Sur, donde se hizo un parte de lesiones. Con ese documento, el vecino de la capital tinerfeña acudió a denunciar en la Comisaría del Sur. Y a las 19:30 horas se produjo el arresto del presunto autor de los hechos.
Ayer, el padre se ratificó en su denuncia ante una plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona. Y un médico forense confirmó la lesión sufrida por el principal afectado.
Alejamiento
Supuestamente, una de las medidas cautelares que adoptará la autoridad judicial será una orden de alejamiento de las víctimas.
Según explicó el padre del adolescente lesionado, eso implicará que dicho ciudadano germano, identificado como E.J.S., deberá abandonar la chabola en la que ahora vive, pues las familias de los dos afectados prevén acudir de forma habitual a dicha zona del litoral de Costa Adeje a disfrutar de la pesca y los baños en la escollera.
En redes sociales, uno de los amigos de los menores heridos se pregunta por qué las autoridades toleran una infravivienda de ese tipo en un enclave como la playa del Bobo.
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