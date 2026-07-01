Cuatro personas rescatadas en helicóptero por el mal estado del mar en el sur de Tenerife

Cuatro personas en total han tenido que ser rescatadas por dos helicópteros al encontrarse en apuros por el mal estado del mar en el Sur de Tenerife.

Los hechos han ocurrido en las primeras horas de la tarde de este miércoles en las zonas de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, y en Montaña Amarilla, en el término municipal de San Miguel de Abona.

En las intervenciones han actuado profesionales de los helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y de Salvamento Marítimo.

Los Gigantes

El primero de los servicios se llevó a cabo en una playa de la zona de Los Gigantes a las 13:47 horas.

Dos mujeres, de 42 y 21 años de edad, se hallaban en apuros y el oleaje las había golpeado contra las rocas en dicho enclave del suroeste de la Isla.

Ambas víctimas sufrieron varias contusiones de carácter leve y fueron atendidas por personal sanitario de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Las afectadas no precisaron traslado a un centro hospitalario, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes). En este servicio también colaboraron bomberos del Consorcio de Tenerife y guardias civiles.

Montaña Amarilla

Pocos minutos después de las tres de la tarde, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de que dos personas, un hombre y una mujer, se hallaban en apuros en Montaña Amarilla, ya que el oleaje las tenía atrapadas.

Un helicóptero de Salvamento Marítimo (Helimer), que tiene su base en el aeropuerto Tenerife Sur, acudió a la zona y consiguió rescatar a ambos afectados.

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En este caso, las víctimas también registraron lesiones leves y no precisaron traslado a un centro hospitalario. En la actuación también estuvieron presentes agentes de la Policía Local.