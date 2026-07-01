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Bomberos de Tenerife extinguen un incendio en un local de máquinas expendedoras en La Laguna

El fuego movilizó a sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y no se registraron daños personales

Incendio en un local con máquinas expendedoras en La Laguna.

Incendio en un local con máquinas expendedoras en La Laguna. / @BomberosTf

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Pasada la medianoche de este martes, efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron para sofocar un incendio declarado en un local con máquinas expendedoras situado en el municipio de La Laguna, en Tenerife.

El fuego pudo ser extinguido sin que se registraran daños personales, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias y Bomberos de Tenerife.

Sin embargo, no fue necesaria la asistencia sanitaria, ya que ninguna persona resultó herida ni precisó atención médica.

Coordinación entre los servicios de emergencia

En la intervención también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de La Laguna, que colaboraron en las labores de coordinación y aseguramiento de la zona mientras los bomberos trabajaban para controlar y extinguir el incendio.

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Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el fuego, ni se ha informado sobre el alcance de los posibles daños materiales ocasionados en el establecimiento.

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