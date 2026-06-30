Tres detenidos por llevar en un furgón 375 kilos de hachís tras una persecución en Tenerife

Integrantes de la Guardia Civil consiguieron detener anoche a tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y lograron intervenir alrededor de 375 kilogramos de hachís en una intervención desarrollada en el Sur de Tenerife, después de una peligrosa persecución.

Agentes del Instituto Armado detectaron una furgoneta sospechosa aparcada en la zona industrial de Las Chafiras, en el término municipal de San Miguel de Abona, y decidieron darle el alto al conductor y los ocupantes.

Sin embargo, el chófer del mencionado vehículo industrial decidió darse a la fuga y, a partir de ese momento, se inició una persecución, que resultó muy llamativa para algunos testigos.

Patrulla Rural de la Compañía

La intervención fue desarrollada por agentes destinados en la Patrulla Rural de la Compañía (PRC) de Playa de las Américas, un grupo operativo de intervención destinado en el Sur de la Isla.

Los citados profesionales activaron los dispositivos acústicos y luminosos para que el conductor detuviera su marcha. Además, gritaron para que el chófer depusiera su actitud. Y, en un momento dado, supuestamente llegaron a sacar sus armas reglamentarias, aunque no realizaron disparos, según comentaron las personas consultadas.

Los funcionarios del cuerpo de seguridad consiguieron que el hombre que iba al volante parara el vehículo industrial. Y, como es preceptivo, procedieron a registrar la carga.

Quince fardos

En ese momento, los guardias civiles descubrieron que había quince fardos de hachís, lo que puede implicar un peso total de, al menos, 375 kilogramos de la citada sustancia estupefaciente.

Ante dicha evidencia, los tres ocupantes de la furgoneta fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas.

Una de las hipótesis barajadas por los agentes del Instituto Armado es que los ahora investigados iban a trasladar la mencionada droga hasta alguna vivienda o nave que se utilizaría como guardería por parte de la organización criminal propietaria de la citada mercancía y desde donde se pudiera distribuir a vendedores de menor capacidad de forma progresiva.

A disposición judicial

Los mencionados fardos de hachís, así como los tres hombres apresados fueron trasladados hasta las dependencias del puesto principal de la Guardia Civil de Granadilla de Abona.

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Los presuntos autores del delito serán puestos en los próximos días a disposición de la Plaza de la Sección de Instrucción que se encuentra en funciones de Guardia en el Tribunal de Instancia de Granadilla.