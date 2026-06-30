Dos porteros de discoteca detenidos en Tenerife por agredir a un hombre con un arma semiprohibida
La víctima tuvo que recibir varios puntos de sutura en la cabeza durante la noche del pasado domingo
Dos porteros de discoteca acabaron detenidos en el sur de Tenerife por presuntamente agredir a un hombre con un arma semiprohibida el pasado fin de semana.
Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en la localidad turística de Playa de las Américas, en el municipio de Arona, durante la noche del pasado domingo.
La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza que, al parecer, fue causado con una defensa extensible y requirió de varios puntos de sutura.
Ocio nocturno
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de uno de los locales de ocio nocturno del centro comercial Starco, en la avenida Arquitecto Gómez Cuesta, a poca distancia de la zona de Verónicas.
Supuestamente, un ciudadano que generó molestias en el establecimiento para el que trabajan los mencionados porteros fue atacado de forma violenta en unas circunstancias que todavía no se han aclarado.
En dicha actuación, los ahora investigados presuntamente utilizaron una barra de aluminio que se puede extender y cuya utilización sólo está autorizada a los agentes de los cuerpos de seguridad.
De entre las ropas
Según los datos que trascendieron, uno de los ahora acusados sacó dicha arma semiprohibida de entre su ropa para golpear en la cabeza al afectado.
Hasta el mencionado centro comercial acudieron agentes de la Policía Local de Arona, que recabaron el testimonio de personas que supuestamente presenciaron los hechos.
Los dos implicados se habían marchado del lugar para evitar la acción de los funcionarios del cuerpo de seguridad municipal.
Arresto
Sin embargo, los agentes municipales se quedaron por las proximidades de forma discreta, por si ambos porteros regresaban al lugar de los hechos.
Esa decisión fue la correcta. Cuando volvieron al centro comercial Starco, pues pensaban que los funcionarios ya se habían marchado, los presuntos autores de la agresión acabaron detenidos por las lesiones con la utilización de la mencionada barra metálica.
Ambas personas fueron trasladadas poco después a dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional, donde se instruyeron las primeras diligencias por el suceso.
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