Un motorista resulta herido de gravedad tras sufrir un accidente en Tazacorte

Un motorista ha resultado herido de gravedad a primera hora de la tarde de este martes 30 de junio tras sufrir una caída mientras circulaba por el municipio de Tazacorte, en la isla de La Palma. El accidente de tráfico se localizó en el Lugar de San Isidro.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la llamada de alerta en la sala operativa se recibió a las 13:22 horas. El aviso advertía de la caída de un varón que viajaba en motocicleta y que requería atención médica urgente debido al fuerte impacto. El 112 activó de inmediato un dispositivo de rescate y asistencia en la zona.

Estabilización y traslado de urgencia

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó hasta el punto del accidente dos vehículos sanitarios: una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada. El equipo médico se encargó de atender al herido a pie de calzada:

El afectado: un hombre que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un politraumatismo de pronóstico grave. Ante la severidad de las lesiones, el personal del SUC procedió a su estabilización e inmovilización total en el lugar antes de iniciar la evacuación.

Una vez estabilizado, el paciente fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma, donde ingresó con código de gravedad.

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Por su parte, los agentes de la Policía Local de Tazacorte se personaron en el Lugar de San Isidro para asegurar las condiciones de seguridad en la vía, regular el tráfico de la zona y encargarse de instruir las diligencias oportunas para esclarecer las causas del siniestro.