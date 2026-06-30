Detenido un joven por atracar dos establecimientos comerciales en el norte de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el norte de Tenerife a un varón de 22 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en distintos establecimientos comerciales.

Los atracos ocurrieron en el municipio de Los Realejos. La investigación se inició tras una tentativa de robo ocurrida el pasado 8 de junio, cuando el presunto autor accedió al interior de un comercio y exigió a la empleada la entrega de la recaudación de la caja registradora mediante amenazas.

La trabajadora se negó a sus pretensiones, por lo que el individuo abandonó el lugar sin conseguir apropiarse del dinero.

Colaboración

Fruto de las pesquisas policiales practicadas y gracias a la colaboración prestada por las víctimas y testigos de los hechos, los agentes lograron identificar al presunto autor y relacionarlo con un segundo hecho delictivo cometido en otro local comercial del municipio.

En esta ocasión, el ladrón consiguió apropiarse del dinero en efectivo de la caja registradora y abandonar el lugar, después de haber amenazado e intimidado a la trabajadora

La actuación policial culminó con la detención del presunto autor, acusado de dos delitos de robo con violencia e intimidación. Tras su puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, la misma acordó imponerle una medida cautelar de prohibición de aproximación a los establecimientos afectados por los hechos.

La intervención fue realizada por agentes de la Policía Judicial de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos.