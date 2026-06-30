Detenido un joven por atracar dos establecimientos comerciales en el norte de Tenerife
La autoridad judicial decretó para el implicado una orden de alejamiento de los negocios afectados por los robos con violencia
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el norte de Tenerife a un varón de 22 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en distintos establecimientos comerciales.
Los atracos ocurrieron en el municipio de Los Realejos. La investigación se inició tras una tentativa de robo ocurrida el pasado 8 de junio, cuando el presunto autor accedió al interior de un comercio y exigió a la empleada la entrega de la recaudación de la caja registradora mediante amenazas.
La trabajadora se negó a sus pretensiones, por lo que el individuo abandonó el lugar sin conseguir apropiarse del dinero.
Colaboración
Fruto de las pesquisas policiales practicadas y gracias a la colaboración prestada por las víctimas y testigos de los hechos, los agentes lograron identificar al presunto autor y relacionarlo con un segundo hecho delictivo cometido en otro local comercial del municipio.
En esta ocasión, el ladrón consiguió apropiarse del dinero en efectivo de la caja registradora y abandonar el lugar, después de haber amenazado e intimidado a la trabajadora
La actuación policial culminó con la detención del presunto autor, acusado de dos delitos de robo con violencia e intimidación. Tras su puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, la misma acordó imponerle una medida cautelar de prohibición de aproximación a los establecimientos afectados por los hechos.
La intervención fue realizada por agentes de la Policía Judicial de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos.
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