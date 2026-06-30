Colas kilométricas en la TF-5: un accidente y un coche averiado con un menor dentro provocan retenciones en el norte de Tenerife
El doble incidente, localizado en sentido norte, colapsa el tráfico con colas que se extienden desde El Sauzal hasta Tacoronte
Tarde complicada para los conductores en el norte de Tenerife. La autopista TF-5 ha registrado despues del mediodía un nuevo colapso circulatorio debido a dos contratiempos en la calzada: un accidente de tráfico y, a pocos metros, un coche averiado ocupando el carril izquierdo, en dirección norte, a la altura del municipio de El Sauzal
En el interior del vehículo averiado se encuentraban en su interior al menos un adulto y un menor de edad, expuestos al peligro que supone estar detenidos en mitad de uno de los carriles con mayor densidad de tráfico de Tenerife.
Retenciones kilométricas en sentido norte
El efecto embudo provocado por la pérdida del carril izquierdo ha sido inmediato para la fluidez de la autopista. El colapso del tráfico avanza con rapidez. Las retenciones generalizadas e intermitentes se iniciaron a la altura de El Sauzal y se extiendieron hasta sobrepasar los límites de Tacoronte.
Los servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Tenerife, la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos y varias ambulancias se desplazaron al lugar para señalizar la zona, proteger al vehículo donde viaja el menor y proceder a la rápida retirada de los coches implicados.
Se solicita a los conductores máxima precaución al aproximarse a la zona de El Sauzal, mantener la distancia de seguridad para evitar colisiones por alcance y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas como la Carretera General del Norte (TF-152) para aliviar la saturación de la autopista.
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