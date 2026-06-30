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Un ciclista herido moderado tras sufrir una caída en la carretera de la Cueva del Hermano Pedro, en Granadilla de Abona

El afectado, un hombre de 46 años, tuvo que ser asistido por el personal sanitario del SUC debido a las policontusiones sufridas y posteriormente evacuado a un centro hospitalario del sur

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un ciclista ha resultado herido en la mañana de este martes 30 de junio tras sufrir una caída accidental mientras circulaba por el municipio sureño de Granadilla de Abona. El accidente de tráfico tuvo lugar en la carretera de la Cueva del Hermano Pedro.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso de alerta se registró en la sala operativa a las 09:14 horas. En la llamada se solicitaba asistencia sanitaria urgente para un ciclista que había caído de su bicicleta y presentaba varios golpes. El 112 activó de inmediato el protocolo de seguridad y emergencias correspondiente.

Asistencia y traslado hospitalario

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El equipo sanitario atendió en el punto del incidente al afectado:

  • El ciclista: Un varón de 46 años de edad que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba policontusiones de carácter moderado. Tras ser estabilizado por el personal del SUC, fue trasladado en la ambulancia de soporte vital básico hasta las instalaciones del Hospital Quirón Adeje.

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Por su parte, los agentes de la Policía Local de Granadilla de Abona se personaron en la zona de la caída para regular el tráfico y asegurar el tramo de la calzada, encargándose asimismo de instruir las diligencias correspondientes del suceso.

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