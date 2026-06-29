Tres detenidos por intentar traficar con drogas sintéticas en un festival de música electrónica en Tenerife
Un dispositivo de la Policía Nacional y la Unidad Canina de la Policía Local de Adeje permitió detectar a los traficantes antes de que pudieran acceder al recinto del evento
Tres hombres, todos de nacionalidad española, fueron detenidos por intentar traficar con drogas sintéticas en un festival de música electrónica y techno celebrado en Tenerife.
Los arrestos fueron realizados durante la tarde del pasado sábado en la entrada a un evento que se desarrolló en la costa del municipio de Adeje.
Un dispositivo integrado por agentes de la Policía Nacional y la Unidad Canina de la Policía Local de Adeje permitió detectar a los traficantes antes de que accedieran al recinto del evento.
Miles de personas
El festival de música electrónica y techno se desarrolló en un espacio habilitado para tal fin en las proximidades del pueblo de La Caleta y el Golf Costa Adeje, al que se estima que acudieron unas 8.000 personas en total, según las fuentes consultadas.
La actividad lúdica se celebró entre las 15:00 horas y la medianoche del pasado 27 de junio.
Las fuerzas de seguridad establecieron un dispositivo que estuvo integrado por unos 16 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, que contaron con la colaboración de un policía local de Adeje, encargado de la Unidad Canina.
Filtro de seguridad
Dichos profesionales llevaron a cabo un filtro de seguridad para evitar altercados, que se saldó con el arresto de tres hombres, con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años de edad, como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública.
Los ahora apresados presuntamente actuaban de forma individual y llevaban sustancias estupefacientes para distribuir entre asistentes al citado festival, mientras se celebraba el mismo.
Todos los arrestados portaban drogas sintéticas, como, éxtasis, MDMA, tusi o rosin, por ejemplo.
Tenencia y consumo
Gracias al trabajo de los integrantes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y a la Unidad Canina de la Policía Local de Adeje también se levantaron 82 actas a otros tantos asistentes al festival por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en el exterior del recinto.
Como en el caso de los tres apresados, la inmensa mayoría de esas drogas eran sintéticas.
En la detección de estas sustancias ilícitas resultó fundamental la labor de detección realizada por los perros de la Unidad Canina adejera.
Este recurso ya ha colaborado en numerosas ocasiones con profesionales de la Policía Nacional, tanto en entradas y registros de viviendas y locales en los que se sospecha que se trafica con drogas como en dispositivo preventivos de seguridad.
Calabozos
Los tres arrestados fueron trasladados de forma inmediata hasta los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional del Sur de Tenerife, mientras se instruían las primeras diligencias.
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