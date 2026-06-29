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Macrooperación contra la pornografía infantil en Canarias: 17 detenidos por almacenamiento y distribución de imágenes de menores

La Policía Canaria realiza decenas de registros en inmuebles de Las Palmas de Gran Canaria y Telde en un operativo contra la pornografía y el abuso de menores. La operación está bajo secreto de sumario

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria / CEDIDO POR LA POLICÍA CANARIA

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Carlota Barcala

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Canaria realiza, desde primera hora de este lunes, una macrooperación contra la distribución de pornografía infantil en Gran Canaria. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se ha saldado por el momento con 17 detenidos. El operativo sigue en marcha y no se descartan más arrestos a lo largo de la jornada.

La causa, centrada presuntamente en la distribución de imágenes sexuales de menores, está dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El titular, Tomás Martín, ha ordenado decenas de registros en Las Palmas de Gran Canaria y Telde, ciudades donde estaría asentada la pregunta red de pornografía.

En la entrada y registro de las viviendas, los agentes de la Policía Canaria han intervenido numerosa documentación y dispositivos electrónicos que ahora deberán ser analizados para esclarecer el alcance de la trama y el número de menores afectados.

La operación, de nombre Carricán, sigue abierta y se mantiene bajo secreto de sumario.

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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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