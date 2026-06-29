Detenidos el gerente y un trabajador de un pub de Las Verónicas por vender 'gas de la risa'

La Policía Nacional ha detenido al gerente y a un trabajador de un pub situado en la zona de ocio de Las Verónicas, en el municipio tinerfeño de Arona, por un presunto delito contra la salud pública relacionado con la venta de óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa.

La actuación tuvo lugar durante la madrugada del pasado 7 de junio, cuando un agente en servicio observó a un empleado del establecimiento salir del local con una botella de óxido nitroso y material utilizado para su dispensación en contextos de ocio.

A raíz de esa situación, los agentes inspeccionaron el pub y localizaron un almacén anexo, cerrado con llave y reservado únicamente al personal del establecimiento, según ha informado el cuerpo policial.

Bombonas, cápsulas y globos en un almacén cerrado

En ese almacén se encontraron numerosas cajas con productos vinculados al óxido nitroso. En total, los agentes intervinieron 91 bombonas grandes de N2O, de 670 gramos cada una; 384 cápsulas metálicas de la misma sustancia, de 7,5 gramos por unidad; 96 bolsas con 100 globos cada una y dos sifones o dispensadores.

La inspección también permitió localizar botellas, globos y dispensadores en distintas zonas del establecimiento, como una mesa de la sala de baile, la terraza y los baños. Además, se hallaron cajas vacías de estos productos en bolsas de basura.

La Policía Nacional detiene a un trabajador y al gerente de un pub por un delito contra la salud pública en Las Verónicas / Policía Nacional

Actas administrativas de la Policía Local de Arona

Tras el hallazgo, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la Policía Local de Arona, cuyos agentes levantaron actas administrativas en materia de actividades clasificadas.

La intervención se saldó con el arresto de uno de los trabajadores del pub y del responsable y gerente del establecimiento. Este último portaba 975 euros en billetes fraccionados y, según la Policía Nacional, cuenta con detenciones anteriores por delitos de la misma naturaleza.

Ambos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan derivarse de la inspección del local.

Los riesgos del llamado gas de la risa

El óxido nitroso tiene usos médicos e industriales, pero su consumo en contextos recreativos se ha extendido en los últimos años, especialmente entre jóvenes. Suele inhalarse mediante globos y provoca efectos rápidos y de corta duración.

Las autoridades sanitarias advierten de que su consumo no está exento de riesgos. Puede causar mareos, pérdida de equilibrio, caídas, lesiones, asfixia y daños neurológicos, sobre todo cuando se usa de forma repetida o en grandes cantidades.

La Policía Nacional recuerda que esta sustancia se ha popularizado en ambientes de ocio, pese a los posibles efectos graves para la salud.