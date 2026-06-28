Un hombre resulta herido moderado tras una colisión entre dos coches en Tenerife

Un hombre resultó herido de carácter moderado en la mañana de este domingo tras una colisión entre dos turismos registrada en la TF-1, en la rotonda con la TF-46, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Una llamada a las 7.13 horas alertó al 112 de que se había producido una colisión entre dos vehículos y que una persona precisaba asistencia sanitaria.

Traslado al hospital con traumatismos moderados

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario atendió inicialmente al afectado.

El herido presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.

Intervención de bomberos y Guardia Civil

En el operativo también participaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que realizaron el control de riesgos de los vehículos implicados y la limpieza de la calzada para garantizar la seguridad en la vía.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.