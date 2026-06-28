Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeVíctima mortal canaria en VenezuelaProtección a la fauna y flora de TenerifeCiberdepredador sexualEspaña en el MundialFuga de urólogos del HUCTrama Zapatero
instagramlinkedin

Cae al mar en Tenerife mientras circulaba en una moto eléctrica adaptada y es rescatada por los tripulantes de un barco

La afectada se encuentra en estado grave

Imagen de archivo de Puerto Colón.

Imagen de archivo de Puerto Colón. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 73 años se encuentra en estado grave tras caer al mar este domingo en Tenerife.

Según informa el  Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron sobre las 14:20 horas, cuando la afectada circulaba en una moto eléctrica adaptada por Puerto Colón (Adeje) y perdió el control, cayendo al mar de forma accidental.

Los tripulantes de un barco que estaba atracado en la zona fueron quienes rescataron a la mujer.

Atención sanitaria

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la mujer, que presentaba signos de ahogamiento de carácter grave, y tras estabilizarla la trasladó a Hospiten Sur.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la Policía Local se hizo cargo de las diligencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents