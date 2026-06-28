Última hora del terremoto en Venezuela
Cae al mar en Tenerife mientras circulaba en una moto eléctrica adaptada y es rescatada por los tripulantes de un barco
La afectada se encuentra en estado grave
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Una mujer de 73 años se encuentra en estado grave tras caer al mar este domingo en Tenerife.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron sobre las 14:20 horas, cuando la afectada circulaba en una moto eléctrica adaptada por Puerto Colón (Adeje) y perdió el control, cayendo al mar de forma accidental.
Los tripulantes de un barco que estaba atracado en la zona fueron quienes rescataron a la mujer.
Atención sanitaria
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la mujer, que presentaba signos de ahogamiento de carácter grave, y tras estabilizarla la trasladó a Hospiten Sur.
Por su parte, la Policía Local se hizo cargo de las diligencias.
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