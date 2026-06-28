Cae al mar en Tenerife mientras circulaba en una moto eléctrica adaptada y es rescatada por los tripulantes de un barco

Una mujer de 73 años se encuentra en estado grave tras caer al mar este domingo en Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron sobre las 14:20 horas, cuando la afectada circulaba en una moto eléctrica adaptada por Puerto Colón (Adeje) y perdió el control, cayendo al mar de forma accidental.

Los tripulantes de un barco que estaba atracado en la zona fueron quienes rescataron a la mujer.

Atención sanitaria

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la mujer, que presentaba signos de ahogamiento de carácter grave, y tras estabilizarla la trasladó a Hospiten Sur.

Por su parte, la Policía Local se hizo cargo de las diligencias.