Tres afectados en dos incendios ocurridos en Tenerife
Los fuegos se originaron en una vivienda de La Orotava y un local de Santa Cruz
Dos incendios ocurridos en las últimas horas en Tenerife se han saldado con tres personas heridas, según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112.
En primero de ellos se produjo en La Orotava durante la noche del viernes. En este caso, un hombre de 57 años resultó afectado por una intoxicación de carácter leve por inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Candelaria.
Sobre las 22:34 horas, la sala del 112 recibió un aviso informando del incendio en la vivienda, por lo que se procedieron a activar los medios y recursos de emergencias necesarios, que se desplazaron hasta la zona.
En el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas, mientras, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que fue trasladado al Hospital Hospiten Bellevue.
Un local en Santa Cruz
El segundo fuego se originó durante la madrugada en San Cruz de Tenerife. En este caso, dos mujeres, de 59 y 42 años, resultaron afectadas por una intoxicación leve por inhalación de humo de tras declararse un incendio en un local de hostelería de la calle Hero.
El suceso se produjo sobre las 03:45 horas de este sábado. En el lugar, personal sanitario del SUC asistió a las dos afectadas, que resultaron afectadas de carácter leve y fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
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