Herido un motorista tras colisionar con un turismo en Tenerife

Un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una colisión con un turismo mientras circulaba en moto.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo poco antes de las 13:00 horas en la carretera TF-281 de Arafo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que presentaba un traumatismo en espalda, y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.