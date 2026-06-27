Última hora del terremoto en Venezuela
Herido un motorista tras colisionar con un turismo en Tenerife
El afectado sufrió un traumatismo en la espalda de carácter moderado
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Un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una colisión con un turismo mientras circulaba en moto.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo poco antes de las 13:00 horas en la carretera TF-281 de Arafo.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que presentaba un traumatismo en espalda, y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.
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