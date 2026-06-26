La Policía Autonómica detiene a un hombre tras hallar 16 perros en condiciones extremas en Tenerife

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural perteneciente a la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Autonómica - Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en el norte de Tenerife a un varón, que se encontraba inhabilitado judicialmente para la tenencia de animales, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un nuevo delito de maltrato animal.

La actuación se activó tras una inspección en una finca donde los agentes localizaron 16 perros vivos en estado de abandono severo, en un entorno de condiciones insalubres extremas.

En la parcela se hallaban restos orgánicos y animales diseminados por diferentes puntos del terreno, incluyendo el cadáver de un perro cachorro, un hurón fallecido y restos óseos compatibles con canes.

Suciedad y heces

El escenario presentaba un deterioro generalizado, con acumulación prolongada de suciedad, heces, estructuras inservibles y zonas de confinamiento sin ventilación ni higiene, lo que evidenciaba una situación mantenida en el tiempo y sin ningún tipo de control sanitario.

Los animales supervivientes mostraban un estado físico muy comprometido, con signos de desnutrición, debilidad y patologías asociadas a la ausencia prolongada de cuidados veterinarios.

Las actuaciones se mantienen bajo investigación para determinar el alcance de los hechos y la posible existencia de otros episodios previos o animales afectados no localizados en el recinto inspeccionado.

Noticias relacionadas

La protección del bienestar animal y el cumplimiento de la legalidad vigente forman parte del compromiso de la Policía Autonómica con la defensa del interés general y la persecución de aquellas conductas que atenten contra los animales y el medio ambiente.