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En estado grave una mujer de 35 años tras sufrir un atropello en La Laguna
La mujer, de 35 años, ha sido trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con politraumatismos graves tras el suceso ocurrido en La Laguna
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Santa Cruz de Tenerife
Una mujer, de 35 años, ha resultado herida de gravedad este viernes tras sufrir un atropello en la calle Espronceda, en La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 08:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada que, una vez estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con politraumatismos de carácter grave.
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