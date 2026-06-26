Denuncian el robo en las instalaciones de un campo de fútbol de Tenerife
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes y los autores usaron una viga para acceder a la cantina
Unos desconocidos protagonizaron un robo con fuerza en las instalaciones de un campo de fútbol de Tenerife. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes en un recinto deportivo situado en el Distrito Suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Los ladrones entraron en el campo de fútbol del barrio de Barranco Grande, donde juegan las diferentes categorías de la Agrupación Deportiva Teide, desde pre benjamines hasta juveniles.
Con una viga
Después de fracturar la puerta de acceso a las dependencias, los ladrones utilizaron una viga de "doble T" para forzar el acceso a la cantina.
Según las personas consultadas, una vez en el interior, los implicados se apropiaron de refrescos, golosinas, papas, café, equipajes o balones.
Personal vinculado a dicho club deportivo explicaron que ya se ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional.
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