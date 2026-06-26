Cae una red internacional que robaba en tiendas de aeropuertos, entre ellos Tenerife Sur

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer hurtos en establecimientos comerciales de aeropuertos europeos y a trasladar la mercancía sustraída a almacenes clandestinos en Reino Unido para su posterior reventa.

La operación se ha saldado con la detención de 11 personas, todas de nacionalidad extranjera, procedentes de Rumanía, Argelia y Mali. Los arrestados están acusados de 24 delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, hurtos continuados, contrabando de productos estancados, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Según la investigación, el grupo, conocido internacionalmente como Clan Preda, estaba asentado en A Coruña, Reino Unido y Rumanía. Los agentes sitúan su actividad delictiva, al menos, desde 2019 hasta la actualidad.

Hurtos en Tenerife Sur y otros aeropuertos

La investigación apunta a que los miembros de la organización actuaban en aeropuertos de distintos países europeos. Entre los espacios afectados figuran Amberes, en Bélgica; Lisboa y Oporto, en Portugal; y varios aeropuertos españoles, como Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

En la operación han participado agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras de los aeropuertos de Tenerife Sur y Santiago-Rosalía de Castro, en A Coruña, junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña.

Las pesquisas comenzaron a principios de 2025 y se desarrollaron en coordinación con Europol, la Policía Judicial de Portugal, la Policía de Rumanía y las autoridades aduaneras de Reino Unido.

Perfumes y tabaco para reventa ilegal

Los investigadores sostienen que la organización sustraía principalmente perfumes y labores de tabaco en tiendas situadas en los aeropuertos.

Según la Guardia Civil, los integrantes del grupo se repartían funciones para llevar a cabo los hurtos. Algunos realizaban labores de vigilancia, otros distraían al personal de los establecimientos y otros ejecutaban la sustracción y sacaban la mercancía mediante técnicas de ocultación.

El tabaco robado era trasladado después por vía aérea a Reino Unido, donde su valor se multiplicaba. Una vez allí, los productos se introducían presuntamente en canales de distribución ilícita para su reventa en Inglaterra, a través de bazares regentados por ciudadanos kurdos y pakistaníes, según recoge la investigación.

Almacenes clandestinos en Inglaterra

Durante el desarrollo de la operación, los agentes localizaron varios almacenes clandestinos en Inglaterra.

La Guardia Civil considera acreditado que parte de la mercancía intervenida procedía de robos y hurtos cometidos en aeropuertos europeos. Entre los productos localizados figuran perfumes y tabaco, dos tipos de artículos de alto valor comercial y fácil salida en circuitos ilegales.

La investigación permitió ubicar asentamientos de la organización en Canarias, A Coruña, Manchester y Luton, así como identificar la estructura operativa que habría permitido mantener la actividad durante años.

Más de 4,8 millones blanqueados

Además de los hurtos, la organización está siendo investigada por una presunta trama de blanqueo de capitales.

Según la Guardia Civil, el grupo habría creado una red de sociedades dedicadas formalmente a la compraventa de vehículos usados. Estas empresas carecían de estructura empresarial real y habrían sido utilizadas para introducir en el circuito legal dinero procedente de actividades ilícitas.

Los investigadores detectaron movimientos bancarios que permitieron localizar ocho sociedades instrumentales, creadas de forma sucesiva y en cascada para dificultar la trazabilidad del dinero y eludir controles de la Agencia Tributaria.

La cantidad presuntamente blanqueada supera los 4,8 millones de euros.

El método del “pitufeo”

La investigación también apunta al uso del llamado pitufeo o smurfing, un sistema empleado para fraccionar ingresos de dinero en efectivo y evitar los controles asociados a operaciones de mayor cuantía.

Este método consiste en introducir pequeñas cantidades de dinero en distintas cuentas o a través de diferentes operaciones, con el objetivo de dificultar la detección del origen real de los fondos.

Registros en A Coruña

Una vez recabada la información y con autorización judicial, los agentes realizaron tres entradas y registros en Galicia.

Uno de los registros se llevó a cabo en una vivienda de Teo, en A Coruña, y los otros dos en naves ubicadas en Padrón. En estos lugares fueron detenidos los principales integrantes de la organización, según la investigación.

Durante los registros se intervinieron numerosos teléfonos móviles, dinero fraccionado en distintas divisas, un lingote de oro, piezas de oro, gran cantidad de tabaco y documentación relevante para la causa.

Cuentas bloqueadas y vehículos intervenidos

La operación ha permitido bloquear 13 cuentas bancarias en España. Además, mediante una Orden Europea de Investigación, se solicitó el bloqueo de 12 cuentas en Lituania y 24 en Rumanía.

Los agentes también intervinieron o pusieron bajo control distintos bienes vinculados a la presunta trama. En total, se han incautado 42 vehículos y se han realizado anotaciones de embargo preventivo sobre otros 51 vehículos en el Registro de Bienes Muebles.

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En los registros se aprehendieron 2.221 cartones de tabaco, más de 109 kilos de picadura de tabaco, 2.735 euros, 985 libras esterlinas, un lingote de oro y diversas piezas de oro.