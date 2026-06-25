Un motorista de 20 años en estado crítico tras sufrir una caída en San Miguel de Abona, Tenerife
El motorista fue atendido inicialmente por la Policía Local y personal sanitario del centro de salud cercano al lugar del accidente antes de su traslado
Un motorista de 20 años ingresó en estado crítico en el hospital de la Candelaria, en Tenerife, tras sufrir una caída en la carretera de Los Abrigos, en San Miguel de Abona.
Personal del Servicio de Urgencias Canario, junto a un médico y un enfermero del centro de salud de la zona que habían sido alertados por los propios agentes, ya que el centro sanitario se encuentra cerca del lugar en el que se registró el accidente, valoraron y asistieron al afectado para trasladarlo al Hospital del Sur.
Desde allí, una vez estabilizado, fue traslado en estado crítico en ambulancia medicalizada al hospital de la Candelaria.
Agentes de la Policía Local prestaron la primera atención al afectado, colaboraron con el personal sanitario y realizaron las diligencias correspondientes.
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