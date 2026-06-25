Apuñalado de gravedad un hombre en una reyerta múltiple en Canarias

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un hombre cometido este jueves en el paseo de San José de Las Palmas de Gran Canaria. La víctima, de 39 años, ha sido trasladada en estado grave al Hospital Insular de Gran Canaria.

La pelea, por causas que se desconocen, comenzó en torno a las 14.30 horas frente al campo de fútbol Chano Cruz. Varios testigos dieron la voz de alarma al 112 y al 091 de la Policía Nacional por una riña tumultuaria con armas blancas. Los alertantes avisaron que había una persona apuñalada en el suelo.

A la zona acudieron de inmediato agentes de Policía Científica y Policía Judicial de la comisaría de distrito sur de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación, así como una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los agentes localizaron a la víctima, de nacionalidad española, con un corte profundo en el brazo y varios golpes en el cuerpo. Los sanitarios del SUC la estabilizaron y trasladaron en estado grave a Urgencias del Hospital Insular aunque, en el momento de redactar este artículo, no se temía por su vida.

Los agentes buscan, gracias a las declaraciones de testigos, a al menos tres individuos que participaron en la reyerta y que huyeron de la zona tras el apuñalamiento. También tratan de aclarar el móvil de la trifulca y si la agresión se debe a un ajuste de cuentas o a rencillas previas entre los implicados.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas