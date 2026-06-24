Detenidos tres patrones de embarcación, que llegaron a El Hierro, como autores de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular
Dos de los investigados fueron localizados y detenidos en Alcalá de Henares y un tercero en Cuenca
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, patrones de cayuco, como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.
La investigación se inició el pasado mes de enero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de una embarcación tipo cayuco en las inmediaciones del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. En su interior viajaban 144 migrantes, entre ellos familias y menores de edad, quienes manifestaron haber permanecido siete días de travesía tras partir desde Banjul (Gambia).
Tras seis meses de investigación, los agentes reunieron pruebas fehacientes sobre la presunta implicación de tres varones, que ejercían como patrones de la embarcación, en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Una vez identificados, se activó un dispositivo para su localización, siendo hallados dos de ellos en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y el tercero en la ciudad de Cuenca, hasta donde se desplazaron funcionarios policiales desde Tenerife para llevar a cabo mediante un operativo conjunto y coordinado las correspondientes actuaciones.
El pasado 1 de junio fueron detenidos en Alcalá de Henares dos de los investigados y, al día siguiente, 2 de junio, se procedió a la detención del tercer implicado en Cuenca, todos ellos como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó para los tres el ingreso en prisión provisional.
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