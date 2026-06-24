Cuatro detenidos por secuestrar, lesionar y robar a un hombre en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a cuatro personas por detención ilegal, robo con fuerza y lesiones a un ciudadano en Tenerife.

La operación fue desarrollada por integrantes del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz, junto a agentes del Área de investigación del Puesto Principal de Tacoronte, y se saldó con el arresto de dos hombres y otras tantas mujeres.

Los miembros del cuerpo de seguridad tuvieron conocimiento del caso al recibir denuncia de un particular, donde informaba de que había sido agredido con la técnica del mataleón, con la cual perdió el conocimiento en la zona de Tacoronte.

Arma blanca

Después, fue introducido en una vivienda, donde lo tuvieron varias horas detenido en contra de su voluntad, le sustrajeron dinero y además lo agredieron y amenazaron con una catana para que les diera el PIN de la tarjeta, y así ellos retirar dinero de su cuenta.

Tras varias horas en dicha situación, la víctima aprovechó un momento de despiste de sus captores y pudo escapar de la casa a través de una ventana, y solicitar auxilio.

Los agentes inician la investigación de los hechos, con la descripción e información aportada por la víctima, la cual además presenta parte de lesiones.

Registro

Una vez llevadas a cabo las pesquisas necesarias y con información fehaciente, los guardias solicitan la oportuna autorización judicial para proceder a una entrada y registro en el domicilio donde supuestamente había sido detenida ilegalmente la víctima.

En el interior de la casa localizan pertenencias del afectado, como ropa, su teléfono móvil, así como dinero en efectivo, 855 euros, que según había denunciado le habrían sustraído.

También se halló una cinta azul con la cual maniataron al denunciante, así como el arma blanca tipo catana, que habría descrito la víctima.

Perros

En la entrada y registro, se contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8), así como del grupo cinológico, con canes de droga y dinero.

Durante el registro, además de las pertenencias de la víctima, se encontró diverso material de pesaje de drogas, material de obra y herramientas sustraídas fruto, presuntamente de algún robo cometido previamente.

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Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, que decretó el ingreso en prisión provisional de tres de ellos.