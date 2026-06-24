Cuatro detenidos por secuestrar, lesionar y robar a un hombre en Tenerife
Una investigación de la Guardia Civil permitió capturar a dos varones y otras tantas mujeres por retener a la víctima y amenazarla con una catana para que les diera la clave de su tarjeta
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a cuatro personas por detención ilegal, robo con fuerza y lesiones a un ciudadano en Tenerife.
La operación fue desarrollada por integrantes del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz, junto a agentes del Área de investigación del Puesto Principal de Tacoronte, y se saldó con el arresto de dos hombres y otras tantas mujeres.
Los miembros del cuerpo de seguridad tuvieron conocimiento del caso al recibir denuncia de un particular, donde informaba de que había sido agredido con la técnica del mataleón, con la cual perdió el conocimiento en la zona de Tacoronte.
Arma blanca
Después, fue introducido en una vivienda, donde lo tuvieron varias horas detenido en contra de su voluntad, le sustrajeron dinero y además lo agredieron y amenazaron con una catana para que les diera el PIN de la tarjeta, y así ellos retirar dinero de su cuenta.
Tras varias horas en dicha situación, la víctima aprovechó un momento de despiste de sus captores y pudo escapar de la casa a través de una ventana, y solicitar auxilio.
Los agentes inician la investigación de los hechos, con la descripción e información aportada por la víctima, la cual además presenta parte de lesiones.
Registro
Una vez llevadas a cabo las pesquisas necesarias y con información fehaciente, los guardias solicitan la oportuna autorización judicial para proceder a una entrada y registro en el domicilio donde supuestamente había sido detenida ilegalmente la víctima.
En el interior de la casa localizan pertenencias del afectado, como ropa, su teléfono móvil, así como dinero en efectivo, 855 euros, que según había denunciado le habrían sustraído.
También se halló una cinta azul con la cual maniataron al denunciante, así como el arma blanca tipo catana, que habría descrito la víctima.
Perros
En la entrada y registro, se contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8), así como del grupo cinológico, con canes de droga y dinero.
Durante el registro, además de las pertenencias de la víctima, se encontró diverso material de pesaje de drogas, material de obra y herramientas sustraídas fruto, presuntamente de algún robo cometido previamente.
Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, que decretó el ingreso en prisión provisional de tres de ellos.
- Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
- Tres detenidos por el homicidio del turista británico que sufrió un robo violento en Tenerife
- Noche de San Juan en Tenerife: Granadilla, el Puerto y Santa Cruz lideran las celebraciones con múltiples hogueras
- El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
- La batalla del tinerfeño Adrián Díaz contra la ELA: “Mi ilusión es ver crecer a mi hijo”
- Aplazada la sesión del Claustro de la ULL por las protestas del alumnado: la opción de eliminar un llamamiento de julio logra la mayoría en una primera votación
- El restaurante del norte de Tenerife que conquista con sus vistas: cocina canaria tradicional y carnes a la brasa
- Máxima tensión en el Claustro de la Universidad de La Laguna (ULL) por la eliminación de los exámenes de julio: 'Es una propuesta lamentable y mezquina