En estado crítico un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

Un joven de 20 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una caída mientras circulaba en moto este miércoles por la carretera de Los Abrigos, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente tuvo lugar sobre las 17:00 horas y, desde que recibieron el aviso de la Policía Local, activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de la zona que habían sido alertados por los propios agentes, valoraron y asistieron al afectado antes de trasladarlo al Hospital del Sur.

Lesiones

El motorista sufrió politraumatismos de carácter grave, por lo que, desde dicho centro hospitalario, una vez estabilizado, fue evacuado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Policía Local prestó la primera atención al afectado, colaboró con el personal sanitario y realizó las diligencias correspondientes.