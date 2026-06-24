Bomberos de Tenerife intervienen en más de una treintena de incendios asociados a las hogueras de San Juan
Candelaria, Los Realejos, Guía de Isora y la zona metropolitana centran las intervenciones
Efectivos de Bomberos de Tenerife fueron activados en la tarde-noche de este martes por más de una treintena de fuegos de rastrojos o basuras, la mayoría como consecuencia de hogueras que se descontrolaron o que no contaban con supervisión durante la celebración de la festividad de San Juan.
Las principales intervenciones se concentraron en la zona metropolitana, Candelaria, Los Realejos y Guía de Isora.
Otras intervenciones
Por otro lado, efectivos del parque de Güímar fueron solicitados a las 10:20 horas a través de una llamada de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, por un incendio en un vehículo en la salida de Las Eras, en Fasnia.
Por ello procedieron a una rápida extinción en colaboración con la Policía Local.
A las 05:15 horas otro fuego en vehículo activó a los bomberos del parque de Santa Cruz en la calle Miguel Zerolo Fuentes.
El pasado lunes, efectivos del parque de Icod de los Vinos también fueron requeridos, sobre las 23:20 horas, por una hoguera descontrolada en Los Silos, a la altura de camino El Polvillo.
Asimismo, efectivos del mismo parque fueron activados, sobre las 16:00 horas, para colaborar con el Servicio de Urgencias Canario en la evacuación de su domicilio de una persona con posible fractura de cadera.
La operación se realizó haciendo uso de un sistema de cuerdas anclado a la camilla nido para el descenso desde la azotea del edificio.
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