Aparatoso accidente en las Ramblas de Santa Cruz deja a una persona atrapada tras el vuelco de un vehículo

Un grave y aparatoso accidente de tráfico ha alterado la circulación este miércoles en pleno centro de la capital tinerfeña. Un vehículo ha quedado completamente volcado en las Ramblas de Santa Cruz, concretamente a la altura de la Plaza de Toros, dejando a una persona atrapada en el interior del habitáculo.

Según las primeras informaciones disponibles, el vuelco se produjo tras una colisión previa con otro automóvil que circulaba por la misma vía, lo que provocó que uno de los coches perdiera el control y terminara volcando sobre la calzada de forma aparatosa.

Amplio despliegue de los servicios de emergencia

Ante la gravedad del siniestro y la alerta de que uno de los ocupantes no podía salir por sus propios medios, el Centro Coordinador de Emergencias activó de inmediato un importante dispositivo de seguridad y asistencia:

Consorcio de Bomberos de Tenerife: desplazados de urgencia para proceder a las complejas maniobras de excarcelación y asegurar la estabilidad del vehículo volcado.

desplazados de urgencia para proceder a las complejas maniobras de excarcelación y asegurar la estabilidad del vehículo volcado. Servicio de Urgencias Canario (SUC): movilizó recursos sanitarios (ambulancias) para atender a los implicados en el lugar del accidente y valorar el alcance de las lesiones de la persona atrapada una vez sea liberada.

movilizó recursos sanitarios (ambulancias) para atender a los implicados en el lugar del accidente y valorar el alcance de las lesiones de la persona atrapada una vez sea liberada. Policía Local y Equipo de Atestados: los agentes locales procedieron a cortar y desviar el tráfico en este tramo de las Ramblas para facilitar el trabajo de los servicios de rescate, mientras que el equipo de Atestados ya realiza las primeras diligencias para esclarecer las causas exactas del choque.

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Se ruega máxima precaución a los conductores que transiten por la zona debido a las retenciones provocadas por el incidente.