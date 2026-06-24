El 112 atiende 185 incidentes en Canarias por hogueras abandonadas o mal apagadas durante la noche de San Juan

La noche de San Juan ha dejado un balance de intensa actividad para los servicios de emergencia en el archipiélago. Las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) de Canarias atendieron un total de 185 incidentes entre la tarde y la noche de ayer, todos ellos directamente relacionados con las celebraciones y las tradicionales Hogueras de San Juan.

A pesar del despliegue preventivo en los diferentes municipios, la irresponsabilidad y los descuidos marcaron la jornada. La gran mayoría de los avisos e intervenciones se debieron a hogueras que quedaron abandonadas por los ciudadanos o que fueron mal apagadas, lo que obligó a actuar con rapidez a los diferentes recursos de bomberos y servicios de extinción para evitar que las llamas se propagaran a zonas de vegetación o mobiliario urbano.

Intervenciones por falta de precaución

El grueso de las llamadas al 112 alertaba de columnas de humo reactivadas o rescoldos sin supervisión que amenazaban con descontrolarse debido a las condiciones meteorológicas de la noche.

Gracias a la rápida coordinación de las salas operativas y al despliegue de los cuerpos de bomberos, consorcios insulares y patrullas de las fuerzas de seguridad, los conatos e incidentes pudieron ser sofocados a tiempo sin que, por el momento, se hayan reportado daños materiales de gravedad ni personas heridas de consideración en las islas.