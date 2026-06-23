El turista británico que sufrió un robo violento en Tenerife falleció por un traumatismo en la cabeza

El turista británico de avanzada edad que la pasada semana sufrió un robo con violencia y entró en parada cardiorrespiratoria en Tenerife falleció días después en el centro hospitalario en el que fue ingresado.

Así lo confirmó la Policía Nacional en la jornada de ayer. El hombre sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza después de haber mantenido un forcejeo con el ladrón y haber caído al suelo en la vía pública.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado miércoles en el núcleo de Los Cristianos, en el municipio de Arona. De forma concreta, el suceso se registró en la calle Asomada del Morisco, una vía paralela a la avenida Juan Carlos I.

El cumpleaños

La víctima, de 88 años de edad, y su esposa, de 79, acudieron de vacaciones al Sur de la Isla para celebrar el cumpleaños del primero. La pareja paseaba por las proximidades de la entrada a un complejo de apartamentos de la zona y, en un momento dado, un hombre se aproximó a los ciudadanos británicos para sustraerles un bolso por el sistema del tirón.

Entre las partes se produjo un forcejeo, pues los turistas se resistieron. Y la víctima cayó al suelo, se golpeó y entró en parada cardiorrespiratoria.

Hasta el enclave aronero acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Local y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario realizó las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, hasta que consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria del octogenario.

A continuación, procedieron a evacuarlo a un centro hospitalario, donde ingresó en estado grave y en el que falleció apenas 48 horas después.

Investigación

Durante la tarde del pasado miércoles, policías nacionales de la Brigada de Seguridad Ciudadana y policías locales recabaron información de los testigos que se hallaban en el lugar para saber el aspecto físico y la ropa que llevaba puesta el presunto autor de los delitos.

Minutos después dieron una batida por las inmediaciones, aunque no consiguieron localizar al varón implicado, por lo que regresaron en varias ocasiones para ver si obtenían algún dato que desatascara las diligencias.

Hasta el momento, agentes de los grupos de investigación de la Comisaría del Sur de Tenerife no han detenido al presunto autor del robo con violencia y el homicidio por imprudencia.

Las fuentes consultadas confirmaron que las gestiones para intentar identificar, localizar y arrestar al implicado continúan abiertas.

Cámaras

En estos momentos los funcionarios policiales tratan de recuperar las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en empresas situadas en la calle Asomada del Morisco, con el objetivo de saber con exactitud cómo se produjo la secuencia de los hechos.

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La investigación ha sido asumida por la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona, que se encontraba en funciones de Guardia cuando se produjo la muerte violenta.