Tres detenidos por el homicidio del turista británico que sufrió un robo violento en Tenerife
La Policía Nacional realiza la investigación de la muerte del hombre de 88 años que murió por un traumatismo en la cabeza después de forcejear con el ladrón
Tres hombres han sido detenidos en relación con el homicidio del turista británico que sufrió un robo con violencia en el sur de Tenerife la pasada semana.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur de Tenerife, después de que el miércoles 17 de junio un hombre de 88 años y su esposa, de 79, sufrieran un tirón en la zona de Los Cristianos, en el municipio de Arona.
Las víctimas forcejearon con el autor material de la sustracción y, en esa acción, el varón de avanzada edad cayó al suelo y sufrió un traumatismo grave en la cabeza.
Fallecimiento
El afectado quedó en parada cardiorrespiratoria. Y fue recuperado por personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que lo trasladó en estado grave a un centro hospitalario.
Sin embargo, apenas 48 horas después, el pasado viernes, 19 de junio, el turista británico falleció en el citado hospital.
El suceso ocurrió, de forma concreta, en la calle Asomada del Morisco, una vía paralela a la avenida Juan Carlos I, en las proximidades de un complejo de apartamentos.
Celebración del cumpleaños
La víctima mortal y su esposa habían venido de vacaciones al Sur de la Isla para celebrar el cumpleaños del hombre.
Los investigadores de la Policía Nacional hablaron con testigos de los hechos y visionaron cámaras de seguridad que hay en dicha calle con el objetivo de saber qué ocurrió y cómo fue el desarrollo de los hechos.
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