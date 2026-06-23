Policías locales y personal sanitario intervienen para salvar la vida a una mujer en Tenerife
Una ambulancia medicalizada trasladó a la ciudadana a un centro hospitalario para ser atendida
Policías locales y personal sanitario intervinieron para salvar la vida a una mujer en Tenerife a primeras horas de la tarde de este martes.
Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda en el casco urbano del municipio de La Laguna.
Los recursos de seguridad y emergencia acudieron a un piso situado en la calle Heraclio Sánchez, después de que familiares de una ciudadana alertaran de que llevaban más de un día sin poder contactar con ella. Y, además, tampoco abría la puerta. Su entorno temía que podía haberle ocurrido algo grave.
Pastillas
Hasta el domicilio acudieron, en primer lugar, una patrulla de la Policía Local y una dotación de una ambulancia de soporte vital básico.
En un momento dado, los agentes municipales y los sanitarios lograron entrar en la casa y comprobaron que la mujer estaba vomitando.
Después, los funcionarios del cuerpo de seguridad y los profesionales de la primera ambulancia detectaron que la mujer había ingerido una cantidad importante de pastillas por circunstancias que se desconocen.
Camilla
En un momento dado, el personal sanitario temió que la ciudadana pudiera entrar en parada cardiorrespiratoria.
Minutos después llegó la ambulancia medicalizada. Al final, la afectada fue sacada de su domicilio en una silla de ruedas y, después, subida a una camilla, en la que fue trasladada al vehículo de soporte vital avanzado.
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