Muere la bebé de un año rescatada de una piscina en Fuerteventura tras una semana en la UCI
La pequeña, de nacionalidad británica, no ha podido superar las graves secuelas provocadas por el episodio de sumersión ocurrido el pasado 15 de junio en un complejo hotelero de Lajares
El trágico incidente ocurrido el pasado lunes, 15 de junio, en un establecimiento hotelero de Lajares, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), ha tenido el peor desenlace posible. La bebé de un año de edad, que permanecía ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria, ha fallecido.
A pesar de los exhaustivos esfuerzos del equipo médico por salvar su vida durante la última semana, los daños neurológicos sufridos tras el episodio de sumersión resultaron irreversibles, haciendo humanamente imposible su recuperación.
Un trágico suceso
El accidente tuvo lugar antes de las 09:00 horas del lunes, cuando la pequeña, de nacionalidad británica, fue hallada flotando en la piscina del hotel. A la llegada de los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la bebé se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Gracias a la rápida intervención del personal sanitario, se logró revertir la parada en el lugar de los hechos.
Dada la extrema gravedad de su estado, se activó un dispositivo de emergencia para su evacuación inmediata en helicóptero medicalizado, trasladándola hasta el centro hospitalario de referencia en Gran Canaria, donde ha permanecido bajo cuidados intensivos hasta su reciente fallecimiento.
Un llamamiento urgente a la prevención
Ante esta irreparable pérdida, Sebastián Quintana, presidente de la plataforma Canarias 1500 km de costa y divulgador experto en prevención de ahogamientos, ha querido enviar sus condolencias a la familia y poner el foco en la necesidad de extremar la seguridad en el entorno acuático.
"Con profundo dolor, enviamos nuestro pesar a sus padres y a toda la familia", ha declarado Quintana. El experto ha insistido en la importancia de no bajar la guardia en ningún momento: "Aprovecho para recordar a madres y padres la necesidad de vigilar permanentemente a los pequeños y meterse en el agua con ellos".
Este suceso vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los menores en el agua y la importancia vital de la vigilancia activa y cercana, especialmente en niños que aún no han desarrollado habilidades de nado o autonomía.
- Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
- Noche de San Juan en Tenerife: Granadilla, el Puerto y Santa Cruz lideran las celebraciones con múltiples hogueras
- Caos circulatorio en Tenerife: dos accidentes en la TF-1 y la TF-5 provocan fuertes colas en dirección Santa Cruz
- Tenerife se prepara para una semana con nubes en el norte, calor de hasta 30 grados y viento más intenso por la tarde, según la Aemet
- Tenerife vuelve a temblar y registra más de 200 microterremotos en el entorno de Las Cañadas del Teide
- La batalla del tinerfeño Adrián Díaz contra la ELA: “Mi ilusión es ver crecer a mi hijo”
- El 'efecto mirón' provoca un doble accidente en la TF-1 y colas de más de dos horas en la autopista del Sur de Tenerife
- Muere en Tenerife el turista ingresado grave tras sufrir un robo con violencia